36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
تعليم مطروح يتابع جاهزية المدارس البديلة للمدرجة ضمن خطة الإحلال الكلي

ايمن محمود

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح   مدارس الشيخ عطيوة الابتدائية والسواني البحرية الابتدائية ويونس الدربالي الإعدادية والتى تم ادراجها من هيئة الأبنية التعليمية بمطروح ضمن خطة الإحلال الكلي .

كذلك تفقدت مجمع خير الله فضل عطيوة وابن سينا الرسمية لغات والسواني الابتدائية والتي تأتي ضمن مقترح المديرية لنقل طلاب المدراس التى بها إحلال كلى إليها مع انطلاق الفصل الدراسي المنتظر بدايته الأحد الثامن من شهر فبراير القادم.

جاء ذلك بحضور أيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وهشام جميعي مدير الإدارة الإستراتيجية.

حيث قام وكيل التعليم بمراجعة مدى جاهزية المدارس المقترحة لنقل طلال مدارس الاحلال الكلى كذلك توافر معايير الأمن داخل تلك المدارس في ضوء الحرص علي سلامة وأمان أبنائنا الطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة خلال جولتها الموسعة حرص تعليم مطروح علي التنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لضمان تقديم أحدث الوسائل وأفضل الطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للوصول إلى تعليم جيد وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والذي يأتي وفقا لتكليفات الأستاذ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت مظلة إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذاً لرؤية مصر المستقبلية .

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

