رئيس الوزراء الفلسطيني: ادعم خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني دعمه لخطة الإدارة الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والمباني في القطاع.

وأكد خلال المنتدي الاقتصادي العالمي، أن الهدف النهائي هو تحقيق دولة فلسطينية مستقلة تعيش في حرية وسلام.

دعم خطة وقف الحرب

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية دعم خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف العمليات العسكرية في غزة، مشددًا على أن هذا الدعم يأتي في إطار الجهود الدولية لوقف المعاناة الإنسانية في القطاع.

فتح المعابر وإدخال المساعدات

وأشار  إلى ضرورة فتح معابر غزة بشكل عاجل لإدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للمدنيين، مؤكدًا أن تأخير إدخال المساعدات يزيد من معاناة السكان المدنيين، خاصة بعد حجم الدمار الكبير الذي خلفته العمليات العسكرية.

حجم الدمار في غزة

وأوضح أن الاحتلال دمر حوالي 85% من المنازل والمباني في القطاع، ما خلق أزمة إنسانية حادة تتطلب تدخلًا عاجلًا لتوفير المأوى والخدمات الأساسية للسكان.

الهدف النهائي: دولة فلسطينية مستقلة

وشدد رئيس الوزراء على أن نهاية الصراع يجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة، مستقلة، تعيش في حرية وسلام، مع احترام حقوق الفلسطينيين وضمان أمن واستقرار المنطقة.

