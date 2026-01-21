مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير

تفقد السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جناح دار الإفتاء المصرية بالمعرض بمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الثقافية والفكرية.

وذلك في إطار افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقد رحب فضيلة مفتي الجمهورية بدولة رئيس الوزراء، في جناح دار الإفتاء المصرية، مطلعًا سيادته على أحدث الإصدارات العلمية والفكرية لدار الإفتاء، والتي تهدف إلى ضبط الفتوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره البالغ للمحتوى المعرفي الذي تقدمه دار الإفتاء، لا سيما دورها المحوري في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني الرشيد، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به دار الإفتاء في مواجهة التطرف وترسيخ قيم التعايش السلمي، وضرورة استمرار هذا العطاء المعرفي عبر مختلف المنصات الثقافية لخدمة المجتمع وحماية الهُويّة.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُمثِّل أحد أبرز المنابر الثقافية في المنطقة العربية، ومنارة معرفية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة القراءة، وبناء الإنسان على أسس علمية وفكرية راسخة، مشيرًا إلى أن الكتاب يظل أداة رئيسة في تشكيل الوعي، وحصنًا مهمًّا في مواجهة الفكر المتطرف والشائعات والأفكار المغلوطة.

وأوضح فضيلته أن دعم الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفعاليات الثقافية الكبرى، يعكس إيمانها العميق بدور الثقافة والمعرفة في تحقيق التنمية الشاملة، وبناء شخصية وطنية مستنيرة قادرة على الإسهام الإيجابي في نهضة الوطن، مضيفًا أن مشاركة المؤسسات الدينية في هذا الحدث الثقافي المهم تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية والمجتمعية في دعم الوعي الرشيد، والتأكيد على أن الدين الصحيح يدعو إلى العلم والمعرفة، ويُعلي من قيمة العقل، ويحث على القراءة والتفكر باعتبارهما من مقاصد الشريعة الإسلامية.

رافق رئيس مجلس الوزراء في جولته بجناح دار الإفتاء المصرية، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.