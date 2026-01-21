قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير

إيمان طلعت

تفقد السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جناح دار الإفتاء المصرية بالمعرض بمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الثقافية والفكرية.

وذلك في إطار افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 

وقد رحب فضيلة مفتي الجمهورية بدولة رئيس الوزراء، في جناح دار الإفتاء المصرية، مطلعًا سيادته على أحدث الإصدارات العلمية والفكرية لدار الإفتاء، والتي تهدف إلى ضبط الفتوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره البالغ للمحتوى المعرفي الذي تقدمه دار الإفتاء، لا سيما دورها المحوري في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني الرشيد، مؤكدًا أهمية الدور  الذي تضطلع به دار الإفتاء في مواجهة التطرف وترسيخ قيم التعايش السلمي، وضرورة استمرار هذا العطاء المعرفي عبر مختلف المنصات الثقافية لخدمة المجتمع وحماية الهُويّة.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُمثِّل أحد أبرز المنابر الثقافية في المنطقة العربية، ومنارة معرفية تسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة القراءة، وبناء الإنسان على أسس علمية وفكرية راسخة، مشيرًا إلى أن الكتاب يظل أداة رئيسة في تشكيل الوعي، وحصنًا مهمًّا في مواجهة الفكر المتطرف والشائعات والأفكار المغلوطة.

وأوضح فضيلته أن دعم الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفعاليات الثقافية الكبرى، يعكس إيمانها العميق بدور الثقافة والمعرفة في تحقيق التنمية الشاملة، وبناء شخصية وطنية مستنيرة قادرة على الإسهام الإيجابي في نهضة الوطن، مضيفًا أن مشاركة المؤسسات الدينية في هذا الحدث الثقافي المهم تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية والمجتمعية في دعم الوعي الرشيد، والتأكيد على أن الدين الصحيح يدعو إلى العلم والمعرفة، ويُعلي من قيمة العقل، ويحث على القراءة والتفكر باعتبارهما من مقاصد الشريعة الإسلامية.

رافق رئيس مجلس الوزراء في جولته بجناح دار الإفتاء المصرية، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

رئيس مجلس الوزراء جناح دار الإفتاء المصرية معرض القاهرة الدولي للكتاب

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

نشرة المرأة والمنوعات| هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. وهذه الحيل المنزلية لعلاج الهالات السوداء

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

