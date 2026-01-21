رئيس المجلس الأوروبي: الدنمارك وجرينلاند مخولتان بتحديد مستقبلهما

أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الدنمارك وجرينلاند هما الجهتان الوحيدتان المخولتان باتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبلهما، مشددًا على احترام الاتحاد الأوروبي لمبدأ السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي حريص على مواصلة العمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة في القضايا ذات المصالح المشتركة، مع التأكيد في الوقت نفسه على استعداد أوروبا للدفاع عن نفسها وعن الدول الأعضاء ومواطنيها وشركاتها ضد أي شكل من أشكال الإكراه.

وحذر رئيس المجلس الأوروبي من أن فرض رسوم جمركية جديدة يتعارض مع اتفاقية التجارة الموقعة بين أوروبا وواشنطن، وقد يؤدي إلى تقويض العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية التوافق مع الولايات المتحدة بشأن أهمية ضمان أمن منطقة القطب الشمالي، معتبرة في المقابل أن التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية تحت ذريعة الدواعي الأمنية يعد أمرًا خاطئًا ولا يخدم استقرار الشراكة عبر الأطلسي.