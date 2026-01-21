قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
الظهور الأول لـ أفشة.. تشكيل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن تامر مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عبد الرحمن جودة، محمود شبانة، عمرو صالح

الوسط: محمد توني، محمود دونجا، سيفوري إيزاك، محمد مجدى أفشة، يسري وحيد

الهجوم: فادي فريد

بينما تضم قائمةالبدلاء كل من: أحمد المنشاوي - ابو بكر اليادي - مؤمن شريف - كناريا - نور علاء - عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - أدهم علاء - جون إيبوكا.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - جاستيس ارثر - عمر كمال - إبراهيم محمد - عمرو قلاوة - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد عبد الله - محمد صادق

الاتحاد السكندري تامر مصطفي سيراميكا كليوباترا هيئة قناة السويس الدوري الممتاز

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

