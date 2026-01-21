الظهور الأول لـ أفشة.. تشكيل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن تامر مصطفي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عبد الرحمن جودة، محمود شبانة، عمرو صالح

الوسط: محمد توني، محمود دونجا، سيفوري إيزاك، محمد مجدى أفشة، يسري وحيد

الهجوم: فادي فريد

بينما تضم قائمةالبدلاء كل من: أحمد المنشاوي - ابو بكر اليادي - مؤمن شريف - كناريا - نور علاء - عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - أدهم علاء - جون إيبوكا.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - جاستيس ارثر - عمر كمال - إبراهيم محمد - عمرو قلاوة - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد عبد الله - محمد صادق