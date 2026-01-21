البيئة: ملتزمون بدعم المبادرات التي تسهم في بناء منظومة عربية متكاملة للابتكار والاستثمار

تحت رعاية وزارتى البيئة والشباب والرياضة شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، فى فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي، الذي تنظمه جامعة الدول العربية تحت عنوان: "نحو منظومة عربية مبتكرة للاستثمار في الفرص الواعدة" وذلك بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة ، والذي يُقام خلال الفترة من ١٩: ٢٠ يناير الجاري بالقاهرة.

وأكد د. على أبو سنة، أنه لم تعد قضايا البيئة شأناً قطاعيًا منفصلاً، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في صياغة السياسات الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات، ورسم مسارات التنمية، مشيرًا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار البيئي، والاستثمار في الحلول المستدامة والتكنولوجيا النظيفة، تمثل اليوم فرصًا واعدة للنمو الاقتصادي، إلى جانب دورها المحوري في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة، أن وزارة البيئة تؤمن بأن الشباب والمشروعات الناشئة هم القوة الدافعة لأي منظومة ابتكار حقيقية، كما أن دعم هذه الفئة لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، وإنما يمتد ليشمل تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي، وتوفير البيانات والمعرفة، وربط الأفكار المبتكرة بالاحتياجات الفعلية للتنمية البيئية والاقتصادية.

وأكد د. على أبو سنة على أهمية هذا المنتدى كمنصة عربية للحوار وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الفرص الواعدة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر، وإدارة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة مجتمعاتنا العربية على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد أبو سنة، على نؤكد التزام مصر الكامل بدعم كل المبادرات التي تسهم في بناء منظومة عربية متكاملة للابتكار والاستثمار، تقوم على التعاون الإقليمي، وتمكين الشباب، وتحويل الأفكار الخلّاقة إلى مشروعات قابلة للتطبيق، ذات أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي ملموس.

واختتم أبو سنة كلمته، بأن الدورة الرابعة للمنتدى هي دعوة للعمل، والاستثمار في العقول قبل الأصول، مشيرًا إلى تطلعه أن تكون نتائج هذا المنتدى انطلاقة قوية لجيل جديد من الشراكات العربية التي ترفع شعار "الابتكار من أجل البيئة"، لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وأن تخرج عنه توصيات عملية تسهم في رسم مستقبل عربي أكثر ابتكارًا واستدامة، موجهاً الشكر لجامعة الدول العربية ولكافة القائمين على تنظيم هذا الحدث المتميز.

هذا ويهدف المنتدى إلى تمكين رواد الأعمال من خلال توفير منصة لعرض مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة أمام مستثمرين محتملين، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تقديم قصص نجاح ملهمة وأحدث الاتجاهات في عالم الأعمال، دعم المشاريع الناشئة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج احتضان وتوجيه للشركات الصاعدة، إضافة إلى العمل على التشبيك وبناء العلاقات بين رواد الأعمال المستثمرين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الترويج للاستثمارات الخضراء والمشروعات التي تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما يهدف إلى تعزيز فرص التوسع والاستثمار الدولي من خلال فتح أسواق جديدة للمشاريع العربية وربطها بالأسواق الإفريقية والعالمية، وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

ويقام على هامش فعاليات المنتدى، معرض INNOVEST للابتكار والاستثمار، وملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما تشهد فعاليات المنتدى جلسات حوارية وتفاعلية تجمع المستثمرين برواد الأعمال والشركات الناشئة، وتكريم النماذج الرائدة في الابتكار وريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية، وإطلاق البرنامج التلفزيوني Innovest لتسليط الضوء على التجارب الريادية العربية الواعدة.