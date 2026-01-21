البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران رمضان 2026

طرحت الشرك المنتجة عبر صفحاتها الرسمية البوستر الرسمي لمسلسل «بابا وماما جيران»، بطولة النجم أحمد داود والفنانة ميرنا جميل، تمهيدًا لعرضه خلال موسم رمضان 2026. ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من مختلف الأجيال،

حيث يشارك في البطولة كل من محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وجان رامز، في توليفة تمثيلية تجمع الخبرة بالطاقة الشبابية. مسلسل «بابا وماما جيران» من تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران. ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر، إلى جانب عرضه على منصة شاهد، ضمن خريطة الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2026، وسط توقعات بعمل خفيف الظل يعتمد على المواقف الكوميدية الذكية والطرح الاجتماعي القريب من الجمهور.