رباعي الزمالك الدولي ينتظم في التدريبات استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

انتظم رباعي الزمالك الدولي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من صفوف المنتخب الأول بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

وشارك الرباعي في التدريبات البدنية والفنية مع الفريق بصورة طبيعية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية