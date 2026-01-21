كمال أبو رية وخالد زكي يتصدران البوسترات الرسمية لمسلسل فخر الدلتا

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «فخر الدلتا» البوسترات الرسمية للعمل، والتي تصدّرها النجمان كمال أبو رية وخالد زكي، تمهيدًا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.



وظهر كمال أبو رية وخالد زكي على البوسترات بإطلالات تعكس طبيعة الشخصيات التي يقدمانها داخل الأحداث، حيث توحي ملامحهما بالصراع والهيبة، ما زاد من حماس الجمهور وترقبه للعمل، خاصة في ظل مشاركة نخبة من النجوم وتناول المسلسل لقضايا اجتماعية مهمة.



ويُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على القيم الأصيلة والصراعات الإنسانية داخل المجتمع، في إطار درامي مشوق، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلًا واسعًا فور بدء عرضه، لا سيما مع عودة كمال أبو رية وخالد زكي بأدوار محورية وقوية.



ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمسلسل، إلى جانب الإعلان عن موعد العرض.