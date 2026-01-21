الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف رسمياً

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب عمرو الجزار قادما من نادي البنك الأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف.. ووقع اللاعب ‏على العقود، وقام النادي بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

‏وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز



ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة؛ لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ تجمع الجماهير في التاسعة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، وتتحرك الأتوبيسات بداية من العاشرة صباحا، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويجب على كل مشجع أهلاوي اصطحاب تذكرة المباراة، فضلا عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.



