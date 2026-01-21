مدرب يانج أفريكانز: مواجهة الأهلي تحدٍ حقيقي واختبار لقدراتنا

أكد البرتغالي بيدرو جونسالفيش، المدير الفني لنادي يانج أفريكانز التنزاني، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي المصري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل تحديًا كبيرًا لفريقه على مختلف المستويات.

وقال جونسالفيش في تصريحات صحفية: «مواجهة الأهلي قوية وصعبة، وقد خضنا مؤخرًا مباراة في الدوري وحققنا فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-0، وكان من المهم تحقيق هذا الانتصار العريض بعد توقف البطولة لمدة شهر، بسبب مشاركة تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية».

وأضاف مدرب يانج أفريكانز: «مواجهة الأهلي ستكون تحديًا لأقصى درجة، نحن لسنا المرشحين للفوز، لكنها ستكون اختبارًا حقيقيًا، ليس فقط أمام منافس قوي بحجم الأهلي، بل لأنفسنا أيضًا».

وتابع: «إذا أردنا أن نكون في مستوى الأهلي أو أفضل منه، فعلينا أن نتحلى بالشجاعة وأن نكون على قدر الكفاءة المطلوبة داخل الملعب».

ويستعد يانج أفريكانز لملاقاة الأهلي في مواجهة مرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل الطموحات التي يحملها الفريق التنزاني لمقارعة أحد أبرز أندية القارة السمراء.