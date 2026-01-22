وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، فيما استقر سعر الدولار عند 47.43 جنيه دون تحرك. 

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل اليوم الخميس 22 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 47.33 جنيه.

سعر البيع: 47.43 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 31.84 جنيه.

سعر البيع: 32.12 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 34.19 جنيه.

سعر البيع: 34.40 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 22-1-2026 

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 55.38 جنيه.

سعر البيع: 55.69 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 63.43 جنيه.

سعر البيع: 63.82 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 59.67 جنيه.

سعر البيع: 60.11 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 7.41 جنيه.

سعر البيع: 7.35 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 5.17 جنيه.

سعر البيع: 5.23 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 4.73 جنيه.

سعر البيع: 4.78 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 6.79 جنيه.

سعر البيع: 6.81 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 29.90 جنيه.

سعر البيع: 30.06 جنيه. 

