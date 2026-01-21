نسأل اللّٰه أن يحفظ تونس وأهلها.. هاني شاكر يوجه رسالة إلى الشعب التونسي

وجه الفنان هاني شاكر رسالة مؤثرة الي أهل تونس بسبب غرقها بالفيضانات، مؤكدًا تضامنه مع الشعب التونسي.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "نتوجه إلى الشعب التونسي الحبيب بكل مشاعر المحبة

والتضامن، في هذه المحنة الصعبة جرّاء الفيضانات التي نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح".



وتابع: “وكلنا ثقة بإذن اللّٰه في قدرة تونس، على تجاوز هذه الأزمة بروح الصبر والتكاتف التي عُرفت بها دائمًا. نسأل اللّٰه أن يحفظ تونس وأهلها... رحم اللّٰه الشهداء، ونسأل اللّٰه الشفاء العاجل للمصابين”.

وشهدت تونس فيضانات عارمة تسبّبت في أزمة بالبلد المغاربي استدعت تدخل الجيش لإنقاذ المدنيين إلى جانب فتح الطرقات المغلقة جراء الأمطار الغزيرة



وأفادت وكالة فرانس برس، بأن أمطارًا قياسية تسببت في مقتل أربعة أشخاص في تونس كما أحدثت فيضانات أجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسئول الثلاثاء الوضع بأنه "صعب جدًا" في بعض الولايات.

وفي هذا السياق، أكد مدير التوقعات في المعهد التونسي للرصد الجوي عبد الرزاق رحال لوكالة الأنباء الفرنسية "سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير" في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى، موضحا أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.