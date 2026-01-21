قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
أخبار البلد

وفد من اليونسكو يزور مؤسسة ازرع شجرة لدعم التعليم الأخضر في مصر

أ ش أ

نظّمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، نشاطًا تدريبيًا نوعيًا لتعزيز مفاهيم التعليم الأخضر وربطها بأهداف التنمية المستدامة، من خلال زيارة ميدانية تعليمية تطبيقية إلى مؤسسة "ازرع شجرة" للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان: «تدريب المعلمين العاملين في التعليم النظامي وغير النظامي على تطبيق أدوات واستراتيجيات التعليم الأخضر من أجل التنمية المستدامة».

وشارك في النشاط 50 قيادة تعليمية من قطاع التعليم، يمثلون 27 مديرية تعليمية من مختلف محافظات الجمهورية، وترأس الوفد الدكتور شريف صلاح، الأمين المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في إطار الاهتمام المؤسسي بتعميم مفاهيم الاستدامة داخل المنظومة التعليمية.

واستهلت الزيارة بعقد جلسة تعريفية موسعة، استعرض خلالها الأستاذ نبيل محروس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ازرع شجرة"، رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، وأنشطتها في مجالات حماية البيئة والتشجير وتعزيز مفهوم المدرسة الخضراء، مع إبراز دور المجتمع المدني في دعم التحول نحو أنماط تعليم وتنمية أكثر استدامة.

كما ألقى الدكتور عاطف أحمد، عضو الهيئة الاستشارية العليا للمؤسسة، محاضرة بعنوان "كيف يمكننا إعداد معلم أخضر مستدام في التعليم المصري"، تناول فيها مفهوم المعلم الأخضر وأدواره في غرس القيم البيئية لدى الطلاب، ودمج مفاهيم الاستدامة في المناهج والأنشطة التعليمية.

وفي إطار التعلم بالممارسة، قُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات لتنفيذ جولات ميدانية داخل مركز الوعي البيئي، شملت التعرف على أنواع من الأشجار والنباتات ذات الأهمية البيئية والاقتصادية، ونماذج لإعادة تدوير المخلفات العضوية وإنتاج السماد، إضافة إلى زيارة منحل عسل النحل للتعرف على دوره في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأسهمت الزيارة في تعزيز الفهم التطبيقي لمفاهيم التعليم الأخضر وربط الجوانب النظرية بالممارسات العملية، بما يدعم توجهات اليونسكو نحو بناء نظم تعليمية داعمة للتنمية المستدامة.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الجناح المصري في فيتور

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

