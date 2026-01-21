وفد من اليونسكو يزور مؤسسة ازرع شجرة لدعم التعليم الأخضر في مصر

نظّمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، نشاطًا تدريبيًا نوعيًا لتعزيز مفاهيم التعليم الأخضر وربطها بأهداف التنمية المستدامة، من خلال زيارة ميدانية تعليمية تطبيقية إلى مؤسسة "ازرع شجرة" للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان: «تدريب المعلمين العاملين في التعليم النظامي وغير النظامي على تطبيق أدوات واستراتيجيات التعليم الأخضر من أجل التنمية المستدامة».

وشارك في النشاط 50 قيادة تعليمية من قطاع التعليم، يمثلون 27 مديرية تعليمية من مختلف محافظات الجمهورية، وترأس الوفد الدكتور شريف صلاح، الأمين المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في إطار الاهتمام المؤسسي بتعميم مفاهيم الاستدامة داخل المنظومة التعليمية.

واستهلت الزيارة بعقد جلسة تعريفية موسعة، استعرض خلالها الأستاذ نبيل محروس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ازرع شجرة"، رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، وأنشطتها في مجالات حماية البيئة والتشجير وتعزيز مفهوم المدرسة الخضراء، مع إبراز دور المجتمع المدني في دعم التحول نحو أنماط تعليم وتنمية أكثر استدامة.

كما ألقى الدكتور عاطف أحمد، عضو الهيئة الاستشارية العليا للمؤسسة، محاضرة بعنوان "كيف يمكننا إعداد معلم أخضر مستدام في التعليم المصري"، تناول فيها مفهوم المعلم الأخضر وأدواره في غرس القيم البيئية لدى الطلاب، ودمج مفاهيم الاستدامة في المناهج والأنشطة التعليمية.

وفي إطار التعلم بالممارسة، قُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات لتنفيذ جولات ميدانية داخل مركز الوعي البيئي، شملت التعرف على أنواع من الأشجار والنباتات ذات الأهمية البيئية والاقتصادية، ونماذج لإعادة تدوير المخلفات العضوية وإنتاج السماد، إضافة إلى زيارة منحل عسل النحل للتعرف على دوره في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأسهمت الزيارة في تعزيز الفهم التطبيقي لمفاهيم التعليم الأخضر وربط الجوانب النظرية بالممارسات العملية، بما يدعم توجهات اليونسكو نحو بناء نظم تعليمية داعمة للتنمية المستدامة.