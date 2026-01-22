قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم

أحمد سعيد

يترقب المسلمون استقبال شهر رمضان بأحب وأقرب الطاعات إلى الله، ومن أحب الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى خالقه هو الصيام، لذا يتساءل عدد كبير عن حكم صيام النصف الثاني من شعبان وهو ما أوضح حكمه الأزهر في إطار بيان الأحكام الشرعية للناس، وفي السطور التالية نتعرف على حكم صيام شهر شعبان كاملا.

حكم صيام النصف الثاني من شعبان

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية للناس، أكد مركز الأزهر للفتوى، أن حكم صيام النصف الثاني من شعبان يجوز في الحالات التالية:

  1. يجوز الصيام لمن عليه قضاء من شهر رمضان الماضي أو كفارة نذر
  2. يجوز الصيام إذا وافق عادة كصوم يومي الإثنين والخميس
  3. من صام النصف الأول من شعبان وأراد أن يواصل صيام النصف الثاني

هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟

وحذر الأزهر للفتوى من ابتداء الصوم في النصف الثاني من شعبان في غير الحالات المذكورة، منوها بأنه لا يشرع لقول سيدنا رسول الله ﷺ: "إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا".

وأشار الأزهر للفتوى إلى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك "وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان" بقوله: "لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ".

دعاء ليلة النصف من شعبان

اللهم في ليلة النصف من شعبان أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهمَّ في ليلة النصف من شعبان أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

دعاء شهر شعبان

  • "اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فراق غالٍ، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين."
  • "اللهم إن هذا هلال شهر شعبان وقد ورد وأنت أعلم لما فيه من الإحسان، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان."
  • "اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، واقبل عليّ إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينًا متضرعًا راجيًا لما لديك."
  • "إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني، إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك."
  • “اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى والفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.”
حكم صيام النصف الثاني من شعبان صيام النصف الثاني من شعبان النصف الثاني من شعبان

