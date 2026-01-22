حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم

يترقب المسلمون استقبال شهر رمضان بأحب وأقرب الطاعات إلى الله، ومن أحب الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى خالقه هو الصيام، لذا يتساءل عدد كبير عن حكم صيام النصف الثاني من شعبان وهو ما أوضح حكمه الأزهر في إطار بيان الأحكام الشرعية للناس، وفي السطور التالية نتعرف على حكم صيام شهر شعبان كاملا.

حكم صيام النصف الثاني من شعبان

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية للناس، أكد مركز الأزهر للفتوى، أن حكم صيام النصف الثاني من شعبان يجوز في الحالات التالية:

يجوز الصيام لمن عليه قضاء من شهر رمضان الماضي أو كفارة نذر يجوز الصيام إذا وافق عادة كصوم يومي الإثنين والخميس من صام النصف الأول من شعبان وأراد أن يواصل صيام النصف الثاني

هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟

وحذر الأزهر للفتوى من ابتداء الصوم في النصف الثاني من شعبان في غير الحالات المذكورة، منوها بأنه لا يشرع لقول سيدنا رسول الله ﷺ: "إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا".

وأشار الأزهر للفتوى إلى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك "وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان" بقوله: "لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ".

دعاء ليلة النصف من شعبان

اللهم في ليلة النصف من شعبان أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

