«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري

أعلنت نقابة الإعلاميين، بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب، (استلام فوري) لأعضائها بمشروع «روضـة العبـور».

سعر المتر 14900 جنيه – بتسهيلات للسداد على النحو الآتي:

20 % مقدم حجز من إجمالي قيمة الوحدة + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء، خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار بتخصيص الوحدة.

سداد 10% عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة (8%) من قيمة الوحدة.

سداد 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية حتى 3 سنوات، وفقًا للأعباء البنكية المعتمدة – 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية.

استحقاق أول قسط بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

بالشروط والضوابط المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الآتية:

أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بالنقابة لمدة لا تقل عن عام كامل، ويحمل بطاقة عضوية سارية.

عدم سابقة تخصيص أي وحدات سكنية من النقابة أو وزارة الإسكان للعضو أو أسرته (زوجته وأولاده القُصَّر).

الالتزام بعدم التصرف في الوحدة بأي صورة (بيع – تنازل) إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام أو سداد كامل القيمة.

موعد التقديم:

على من يرغب التقدم من السادة الإعلاميين أعضاء النقابة لحجز وحدة سكنية التوجه إلى نقابة الإعلاميين في مقرها الرئيسي (2) ش الزعيم غاندي – جاردن سيتي بجوار السفارة الإيطالية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2026/1/18 ولمدة أسبوعين فقط، لتقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة، علمًا بأن تخصيص الوحدات بأسبقية الحجز.