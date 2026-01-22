فرص استثمارية واعدة.. الديهي يعلق على كلمة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي 2026، مؤكدًا أن مشاركة مصر هذا العام جاءت بشكل استثنائي يعكس ثقلها الإقليمي والدولي.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي لبّى دعوة رسمية لحضور المنتدى، حيث وصل إلى دافوس، واستقبل مدير عام المنتدى، الذي وجّه الشكر للرئيس على تلبية الدعوة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر، ومؤكدًا أن التجربة المصرية تستحق الدراسة كنموذج ناجح في التعامل مع الأزمات وحل المشكلات، خاصة في المجالات التنموية.

وأشار إلى أن إدارة المنتدى خصصت جلسة خاصة للرئيس السيسي، تحدث خلالها أمام أعضاء الوفود الدولية ورؤساء كبرى الشركات العالمية، مستعرضًا تجربة مصر خلال السنوات الماضية، ودورها التنموي القائم على تقديم حلول ابتكارية، إلى جانب استعراض المنظومة المتكاملة التي نجحت الدولة المصرية في بنائها خلال المرحلة الأخيرة.



وأضاف أن الرئيس السيسي استعرض أيضًا الدور الإقليمي لمصر في منع النزاعات ودعم الاستقرار في المنطقة، متناولًا ما شهدته الدولة المصرية من تحديات وكيفية تجاوزها، مؤكدًا أهمية الشراكة الدولية في تحقيق التنمية المستدامة.

ونوه إلى دعوة الرئيس السيسي الحضور إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى ما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات متعددة، أبرزها الطاقة، وصناعة السيارات، والتعليم، والصحة، وتطوير منظومة الغذاء، مؤكدًا أن مصر تمثل بيئة جاذبة للاستثمار وقادرة على تحقيق عوائد مستدامة للشركاء الدوليين.

