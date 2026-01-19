الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل وتصريحات مثيرة للجدل، أدلى بها “بتسلئيل سموتريتش” وزير المالية الإسرائيلي، معتبرًا أنها تعكس حالة من التطرف وفقدان الاتزان السياسي، وتمثل نموذجًا صارخًا لـ "إرهاب الدولة والإجرام السياسي".



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء اليوم الإثنين، أن سموتريتش يُعد من رموز اليمين الإسرائيلي المتطرف، وكان يتواجد في منطقة قريبة من رام الله أُقيمت بها مستوطنة إسرائيلية، بالمخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن تصريحاته الأخيرة تستوجب المحاسبة داخليًا وخارجيًا؛ باعتبارها تحريضًا واضحًا وانتهاكًا صريحًا للقوانين والأعراف الدولية.



وأشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي هاجم السياسة الأمريكية، معتبرًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحرب على غزة "خطأ استراتيجي" ارتكبته الولايات المتحدة، كما أطلق تصريحات عدائية بحق عدة أطراف إقليمية، زاعمًا أن "قطر هي حماس"، وأن "أردوغان هو السنوار"، ومدعيًا أن مصر وبريطانيا وتركيا لا يحبون إسرائيل.



وأضاف أن سموتريتش دعا صراحة إلى منع دخول أي أطراف إلى قطاع غزة، مطالبًا بطرد الفلسطينيين، مع ضرورة فتح معبر رفح لهذا الغرض، في تصريحات وصفها بأنها تمثل تحريضًا مباشرًا على التهجير القسري.

وواصل الديهي: سموتريتش هاجم ما يُعرف بـ"خطة ترامب"، واعتبرها خطة سيئة يجب إنهاؤها، مؤكدًا رفضه لأي مساعٍ أمريكية لإنجاحها.



ولفت أن هذه التصريحات تمثل تحديًا علنيًا للإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن سموتريتش يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويشكك في قدرته على صناعة السلام.

ودعا الصحفيين العرب الموجودين في البيت الأبيض إلى نقل هذه التصريحات للرأي العام الأمريكي وللرئيس ترامب، مؤكدًا أن وزير المالية الإسرائيلي "يتحدى الولايات المتحدة علنًا ويقوض أي جهود للسلام".



واختتم الديهي حديثه بالتأكيد أن ما صدر عن سموتريتش؛ يكشف بوضوح النهج الحقيقي لليمين الإسرائيلي المتطرف، القائم على الإقصاء والعدوان ورفض أي حلول سلمية، محذرًا من خطورة الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات والسياسات.