الهلال الأحمر المصري تكشف تفاصيل حملة مأوى الكرامة لأهالي قطاع غزة

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن القافلة 119، هي استمرار لقوافل زاد العزة، والتي لم تتوقف يوما واحدا عن دعم أشقائنا الفلسطينيين من المساعدات الغذائية

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم العمل على وجود 18 الف بطانية، إضافة إلى 235 ألف سلة غذائية، و21 ألف و3خخ قطعة ملابس، إضافة إلى إدخال أطنان من المواد البترولية الهامة لتشغيل البنية التحتية

وتابعت أنهىأطلقنا فرع جديد من مبادرة زاد العزة، وهي حملة مأوى الكرامة نهتم فيها بالبيوت مجهزة الصنع وهدفنا مع بدء المرحلة الثانية من تنفيذ وقف إطلاق النار دفع مزيد من "الكرفانات"، في صون كرامة أشقائنا داخل القطاع.