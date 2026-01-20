الديهي عن تريند الشاي المغلي: جريمة في حق وعي المجتمع

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على تريند "الشاي المغلي" المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى يمثل حالة خطيرة من تسطيح ثقافة المجتمع والوعي العام نتيجة السعي وراء صناعة التريند دون مراعاة لتداعياته الأخلاقية والمجتمعية.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، ، أن ما يُعرف بتريند الشاي المغلي يُعد نموذجًا لـ"السخافة الرقمية"، ومحاولة متعمدة لتفريغ المحتوى من أي قيمة حقيقية، معتبرًا أن الأمر يتجاوز التسلية إلى جريمة في حق الناس، خاصة أن الأطفال قد يقلدون هذه السلوكيات دون إدراك لمخاطرها أو عواقبها.



وأشار إلى أن المجتمع يعاني من هوة ثقافية وأخلاقية متزايدة، في ظل تجاهل البعض لما يحدث من تأثيرات سلبية على سلوكيات الأفراد، مؤكدًا أن مثل هذه الترندات تُسهم في نشر العبث والتخريب المجتمعي، وتكرّس حالة من الاستهانة بالقيم والمسؤولية.



وشدّد على أن الانشغال بصناعة الترندات الفارغة يصرف الانتباه عن القضايا الأهم التي تستحق النقاش والاهتمام، داعيًا إلى التوقف عند جذور المشكلة ومعالجة سلوكيات المجتمع، وليس الاكتفاء بالتركيز على القضايا السياسية فقط، مثل التعديل الوزاري، على حساب بناء الوعي المجتمعي.



واختتم الديهي، تصريحاته بمناشدة صناع المحتوى ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "رفقًا بالمجتمع، فما يحدث عبث خطير يهدد وعي الأجيال ويشوّه منظومة القيم".

