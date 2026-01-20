قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
الديهي عن تريند الشاي المغلي: جريمة في حق وعي المجتمع

نشأت الديهي
نشأت الديهي
هاني حسين

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على تريند "الشاي المغلي" المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى يمثل حالة خطيرة من تسطيح ثقافة المجتمع والوعي العام نتيجة السعي وراء صناعة التريند دون مراعاة لتداعياته الأخلاقية والمجتمعية.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، ، أن ما يُعرف بتريند الشاي المغلي يُعد نموذجًا لـ"السخافة الرقمية"، ومحاولة متعمدة لتفريغ المحتوى من أي قيمة حقيقية، معتبرًا أن الأمر يتجاوز التسلية إلى جريمة في حق الناس، خاصة أن الأطفال قد يقلدون هذه السلوكيات دون إدراك لمخاطرها أو عواقبها.


وأشار إلى أن المجتمع يعاني من هوة ثقافية وأخلاقية متزايدة، في ظل تجاهل البعض لما يحدث من تأثيرات سلبية على سلوكيات الأفراد، مؤكدًا أن مثل هذه الترندات تُسهم في نشر العبث والتخريب المجتمعي، وتكرّس حالة من الاستهانة بالقيم والمسؤولية.


وشدّد على أن الانشغال بصناعة الترندات الفارغة يصرف الانتباه عن القضايا الأهم التي تستحق النقاش والاهتمام، داعيًا إلى التوقف عند جذور المشكلة ومعالجة سلوكيات المجتمع، وليس الاكتفاء بالتركيز على القضايا السياسية فقط، مثل التعديل الوزاري، على حساب بناء الوعي المجتمعي.


واختتم الديهي، تصريحاته بمناشدة صناع المحتوى ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "رفقًا بالمجتمع، فما يحدث عبث خطير يهدد وعي الأجيال ويشوّه منظومة القيم".
 

