توك شو

الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟

الشاي المغلي
الشاي المغلي
عادل نصار

حالة من الجدل تسيطر على مواقع التوصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بعد ظهور تريند وصف من قبل البعض بالغريب والذي يعرف بـ الشاي المغلي، والذي أطلق ليعبر عن وقوة الصداقة بين الاصدقاء.

هذا التريند الذي انطلق مثل النار في الهشيم، يحمل الكثير من الأمور الخطرة كونه يقوم على فكرة سكب الشاي المغلي على أيدي الاصدقاء بطريقة صادمة.

الشاي المغلي

قالت الدكتورة مي سمير، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الحروق التي تحدث نتيجة ملامسة المياه الساخنة تعتمد على درجة حرارة المياه ومدة تعرض الجلد لها.

مخاطر هذا التريند الخطيرة

وأوضحت “سمير”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الحروق يمكن أن تتفاوت بين الدرجة الأولى (الأكثر بساطة) والثالثة (التي قد تؤثر على الأعصاب وطبقات الجلد الداخلية).

وأضافت أنه بالنسبة لحروق الدرجة الأولى، إذا كانت الحروق سطحية (مثل الاحمرار أو الشعور بالحرقة)، يجب غسل المنطقة المصابة بماء بارد وإزالة الملابس المتضررة.

حروق الدرجة الثانية والثالثة

وذكرت أنه بالنسبة لحروق الدرجة الثانية والثالثة، فقد تؤثر على طبقات الجلد الداخلية وقد تكون خطيرة، ويجب معالجة الحالة بسرعة والابتعاد عن التعرض للهواء أو الملوثات.

المعلومات المغلوطة عن “تريند الحروق”

وتابعت: “منتشر الآن تريند يُعتقد أنه يساهم في تعزيز الحب أو يظهره بين الأفراد عن طريق وضع اليد في الماء الساخن، وهذا الترند غير صحيح، ومثل هذه التجارب قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الجلد ولا علاقة لها بمشاعر الحب”.

خطورة تأخر المعالجة

وأشارت إلى أن تأخير المعالجة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل تلف الأعصاب أو التهابات شديدة.

وشددت على ضرورة تقديم الإسعافات الأولية فورًا لتفادي تطور الحروق.

"معجون الأسنان" لا ينقذ من الضرر

وبالنسبة لتجربة وضع معجون الأسنان كعازل للحماية من الحروق، أوضحت الدكتورة مي سمير أن هذا لا يقي من الحروق، حيث إن الماء الساخن يمكن أن يخترق الجلد ويؤدي إلى نفس الأضرار.

تريند قديم
وقالت: “هذا التريند ظهر لأول مرة في عام 2017 وسبق وأن حذر منه الأطباء، إذ إنه يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة دون أي فائدة”.

وزارة الصحة تعلق وتحذر 

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم  وزارة الصحة والسكان أن  قيام بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بـ سكب مياه أو مشروبات ساخنة (مغلية) على اليد سواء بدافع التحدي أو المزاح يمثل خطورة صحية جسيمة.

وقال د. حسام عبد الغفار ، إن وزارة الصحة والسكان ، تابعت ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تظهر قيام بعض الأفراد بسكب مياه أو مشروبات ساخنة (مغلية) على اليد، سواء بدافع التحدي أو المزاح أو ما يسمى بإثبات القوة أو الصداقة.

تمثل خطورة صحية جسيمة

واكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الممارسات تمثل خطورة صحية جسيمة، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بحروق حرارية متفاوتة الشدة .

وتابع متحدث الصحة: قد تصل في بعض الحالات إلى حروق عميقة من الدرجتين الثانية والثالثة وما يصاحبها من مضاعفات خطيرة ،  أبرزها  تلف دائم في الجلد والأنسجة، وتشوهات وآثار حروق مستديمة
وأشار عبدالغفار ، إلى أن تلك الحالة قد تحتاج  إلى فترات علاج وتأهيل طويلة، وقد تستلزم تدخلات طبية متقدمة.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن الانسياق وراء مثل هذه التحديات أو السلوكيات غير الآمنة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه أذى بالغ للنفس أو للآخرين، مؤكدة أن مواقع التواصل لا تعد معيارا للشجاعة أو وسيلة لإثبات القوة.

الالتزام بالسلوكيات الآمنة

واهابت الوزارة بالمواطنين، لا سيما فئة الشباب، بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية والالتزام بالسلوكيات الآمنة التي تحافظ على السلامة الجسدية والنفسية، مع الامتناع التام عن تداول أو الترويج لأي محتوى يحض على إيذاء النفس أو تعريض الآخرين للخطر.

الأوقاف تحذر من ترند الماء المغلي

حذرت وزارة الأوقاف، من ترند "الماء المغلي" المنتشر بكثرة بين الشباب، قائلة "التريند مش أهم من سلامتك".

وأضافت وزارة الأوقاف، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "يعني علشان تبقى صاحب جدع… تحرق إيدك؟ أو علشان تضحّك الناس، تأذي نفسك؟ ده مش هزار، إنت كده بتأذي نفسك علشان تثبت إنك مخلص لصديقك، والصديق الحقيقي عمره ما يطلب منك تأذي نفسك علشانه".

وأكدت وازرة الأوقاف، أن مثل هذه التريندات تتسبب في إيذاء النفس ويكون أثرها على الإنسان مستمرا مدى عمره، مناشدة "اللي زي دي بتبان ضحك ومشاهدات ولايكات، لكن حقيقتها وجع، وإصابات، وندم، وممكن أثرها يفضل معاك العمر كله، علشان ثواني شهرة، قصادها ألم حقيقي، وجسم اتجرح، وعقل اتعوّد يستهين بالخطر".

واستدلت الأوقاف على حرمانية إيذاء النفس في الشرعية الإسلامية بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقول سيدنا النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار».

واختتمت وزارة الأوقاف، منشورها، مناشدة الشباب "الدين مش ضد الضحك، بس ضد الأذى، وضد إنك تفرّط في نعمة ربنا إدّهالك، خلّيك واعي، واختار سلامتك، واحفظ جسمك، هتعيش مطمّن، وتكسب احترام نفسك واللي حواليك، وداعية الله تعالى "اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت".
 

