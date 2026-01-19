برلمانية: الرياضة في جوهرها منافسة شريفة والعلاقات بين مصر والمغرب راسخه

أكدت النائبة الدكتورة عبير عطاالله عضو مجلس النواب أن ما شهدته بعض مباريات بطولة أمم أفريقيا 2026 من توتر أو تصرفات فردية هو انفعال رياضي عابر لا يعبر بأي حال من الأحوال عن الشعبين المصري والمغربي.



وقالت عطاالله فى تصريحات صحفية لها أن العلاقات بين مصر والمغرب راسخة وعميقة وتقوم على تاريخ طويل من الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل أكبر من أي موقف مؤقت أو كلمات صدرت في لحظة عصبية.



وتابعت: " الرياضة في جوهرها منافسة شريفة وحماس لكنها قبل كل شيء أخلاق وقيم. ولا يجوز أن تتحول لقطات مجتزأة أو تصرفات فردية يتم تضخيمها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى سبب للإساءة أو التأثير على علاقة شعبين كبيرين " .



وأضافت أن التنافس داخل الملعب أمر طبيعي ومشروع أما الخصومة خارجه فمرفوضة تمامًا مؤكدة رفضها القاطع لأي إساءة أو تعميم ومشيرة إلى أن أي خطأ فردي لا يمكن أن يقلل من حجم الاحترام والمحبة المتبادلة بين الشعبين.



واختتمت النائبة الدكتورة عبير عطاالله تصريحها قائلة: «مصر والمغرب أكبر من مباراة وأبقى من انفعال وقد نختلف في النتيجة لكننا نتفق دائمًا على الاحترام والروح الرياضية».