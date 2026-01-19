قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
رياضة

الشباب والرياضة: التخفيضات المعمول بها على تكاليف الكشف الطبي للاعبين والأندية مستمرة

وزارة الشباب والرياضة
حسام الحارتي

أكدت وزارة الشباب والرياضة أن التخفيضات المعمول بها على تكاليف الكشف الطبي والكود الطبي داخل وحدات الطب الرياضي مستمرة دون تغيير، وذلك كدعم مباشر تتحمله الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية، وذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضيين بمختلف الألعاب والفئات العمرية.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن توسيع نطاق تقديم الخدمة الطبية من خلال التعاقد مع عدد من شركات الخدمات الطبية المتخصصة لتنفيذ قوافل طبية للكشف الطبي على الرياضيين داخل الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بنفس الأسعار المخفضة المعمول بها بوحدات الطب الرياضي، بما يسهم في تسهيل حصول اللاعبين على الكشف الطبي المعتمد دون الحاجة للانتقال إلى وحدات الطب الرياضي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا التوسع يأتي ضمن خطة الوزارة للوصول بالخدمة الطبية المعتمدة إلى أكبر عدد ممكن من الرياضيين، خاصة في المناطق البعيدة، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى، وأن جميع إجراءات الكشف الطبي تُنفذ وفق الكود الطبي الموحد والضوابط المعتمدة بما يضمن الجاهزية الطبية الآمنة للممارسة الرياضية والمشاركة في البطولات.

كما أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنها قامت بالتعاقد مع عدد من شركات الخدمات الطبية المتخصصة، وذلك لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة وزيادة عدد القوافل الطبية، بما يضمن سرعة الأداء، وانتظام الكشف الطبي، والالتزام بأعلى معايير الجودة الطبية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين على مستوى الجمهورية.

وزارة الشباب والرياضة الألعاب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شركات الخدمات الطبية المتخصصة

