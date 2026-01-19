الشباب والرياضة: التخفيضات المعمول بها على تكاليف الكشف الطبي للاعبين والأندية مستمرة

أكدت وزارة الشباب والرياضة أن التخفيضات المعمول بها على تكاليف الكشف الطبي والكود الطبي داخل وحدات الطب الرياضي مستمرة دون تغيير، وذلك كدعم مباشر تتحمله الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية، وذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضيين بمختلف الألعاب والفئات العمرية.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن توسيع نطاق تقديم الخدمة الطبية من خلال التعاقد مع عدد من شركات الخدمات الطبية المتخصصة لتنفيذ قوافل طبية للكشف الطبي على الرياضيين داخل الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بنفس الأسعار المخفضة المعمول بها بوحدات الطب الرياضي، بما يسهم في تسهيل حصول اللاعبين على الكشف الطبي المعتمد دون الحاجة للانتقال إلى وحدات الطب الرياضي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا التوسع يأتي ضمن خطة الوزارة للوصول بالخدمة الطبية المعتمدة إلى أكبر عدد ممكن من الرياضيين، خاصة في المناطق البعيدة، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى، وأن جميع إجراءات الكشف الطبي تُنفذ وفق الكود الطبي الموحد والضوابط المعتمدة بما يضمن الجاهزية الطبية الآمنة للممارسة الرياضية والمشاركة في البطولات.

كما أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنها قامت بالتعاقد مع عدد من شركات الخدمات الطبية المتخصصة، وذلك لتوسيع قاعدة تقديم الخدمة وزيادة عدد القوافل الطبية، بما يضمن سرعة الأداء، وانتظام الكشف الطبي، والالتزام بأعلى معايير الجودة الطبية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين على مستوى الجمهورية.