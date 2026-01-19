الشباب والرياضة تطلق دورات تدريبية حرفية ضمن مبادرة علمني حرفة بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم وتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتشجيع ثقافة العمل الحر، تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور إيهاب صلاح مدير المديرية، مبادرة «علّمني حرفة» التي تستهدف تنفيذ دورات تدريبية حرفية في مجال المشغولات اليدوية، تشمل فنِّي المكرمية والكونكريت.

وانطلقت فعاليات المبادرة بتنفيذ دورة مشغولات المكرمية بمركز شباب أبوعطوة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بدءًا من ١٨ يناير حتى ٢٢ يناير الجاري، حيث شهد اليوم الأول تدريب المشاركات على أساسيات فن المكرمية، والتعرف على الأدوات والخامات المستخدمة، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية لنماذج بسيطة تمهيدًا لتطويرها خلال أيام التدريب، بمشاركة مجموعة من الفتيات من أعضاء المركز وعدد من مراكز الشباب المجاورة.

ومن المقرر استكمال فعاليات المبادرة بتنفيذ دورة مشغولات الكونكريت بمركز شباب الزغابة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٦.

وتهدف هذه الدورات إلى إكساب المشاركين أساسيات وتقنيات تنفيذ المشغولات اليدوية، وتنمية المهارات العملية والإبداعية، وفتح مجالات جديدة للإنتاج الحرفي بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وخلق فرص عمل فضلًا عن دعم الصناعات اليدوية والحرفية.

وتؤكد المديرية استمرار تنفيذ المبادرة داخل مراكز الشباب المختلفة، مع فتح باب المشاركة أمام جميع الشباب الراغبين في التعلم واكتساب مهارات جديدة، وذلك في إطار دورها التنموي والمجتمعي الهادف إلى دعم وتمكين الشباب.