أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل تتعلق بموقف محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، تجاه جماعة الإخوان وسبب سفره خارج البلاد.

وقال موسى، خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلاميين محمد الباز ونشأت البديهي، عبر قناة «صدى البلد»، بمناسبة إصدار كتابه «أسرار»، «أبو تريكة باع مصر من أجل جماعة الإخوان.. أنا معنديش حاجات شخصية مع حد وهختار الوطن في كلامي ورصد ما فعله أبو تريكة».

وأضاف موسى قائلًا: «طُلب من أبو تريكة أن يكتب بيانًا يتبرأ خلالها من جماعة الإخوان راح قال لمحاميه: يلا بينا ربح البيع».

وأردف قائلًا: «أبو تريكة طلب من لجنة التحفظ على الأموال الحصول على أموال مستحقة له لدى النادي الأهلي، وبالفعل تم التواصل مع رئيس الأهلي آنذاك المهندس محمود طاهر وتم بالفعل تحويل الأموال إلى حسابه في أحد البنوك».

وواصل موسى حديثه قائلًا: «محمد أبو تريكة قال وقتها هاخد فلوسي من الأهلي أحسن من عينهم».

وتابع موسى: «حصل بعدها التحفظ على جميع أموال أبو تريكة في البنوك المصرية واتطلب منه يروح للجنة التحفظ على الأموال ومن يومها سافر بره مصر ولم يعد حتى الآن.. أبو تريكة من ساعتها سافر ومرجعش ومش هيرجع».