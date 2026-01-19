تطوير الرعاية الطبية.. الصحة: مشروع "مدينة العاصمة الطبية" يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إنشاء أول معهد لمكافحة نواقل الأمراض، لتعزيز الأمن الصحي القومي والوقاية من الأمراض المعدية، مؤكدًا أن المشروع يهدف لتحويل نتائج الأبحاث إلى حلول علاجية عملية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مشروع "مدينة العاصمة الطبية" يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة من خلال دمج المستشفيات مع المعاهد البحثية والتعليمية لتطوير الرعاية الطبية والبحث العلمي والتدريب المستمر للكوادر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تسعى لإنشاء صروح طبية وعلمية متكاملة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات العلاجية والبحثية.