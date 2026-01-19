قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
توك شو

ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو

فريد الديب وموسى
فريد الديب وموسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قناة صدى البلد حصلت على حق النشر في قضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وانفردت بتغطيتها، مشيرًا إلى أن المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة أرسل رسالة للإعلام المصري كله قائلاً: «عايزين نذيع المحاكمة بالكامل بدون مونتاج، وكان الغرض الحقيقة، والناس تشوف الحقيقة».

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن من اتخذ القرار، هو النائب محمد أبو العينين الذي تحمل المسؤولية من أجل مصر والوطن.

وأضاف أن بعض القنوات كانت ستذيع نصف ساعة فقط، ولكن النائب محمد أبو العينين أصر على بث المحاكمة على الهواء مباشرة وبدون مونتاج.

وأوضح أن الجمهور بدأ يعرف كل التفاصيل من المحاكمة وكيف تم التلاعب بمعلوماتهم، وأن أكثر من 400 قناة نقلت عن صدى البلد، مؤكدا أن النائب محمد أبو العينين لم يمنع ذلك، لأن هدفه كان إيصال الرسالة فقط، ولم تتدخل أي جهة في الدولة لمنع البث المباشر للمحاكمات."

وتابع أن كتابه يتضمن تفاصيل مرعبة عن الإخوان وحماس، مع شهادات متعددة، وكشف أن الرئيس مبارك في عام 2005 كان عازمًا على اعتزال الحكم.

وذكر أن المحامي الكبير فريد الديب اتصل به وقال: «عايز أشوفك بس مش مكتبي القديم، تعالى مكتبي التاني جنب نادي الجزيرة»، فذهب موسى من الساعة 1 ظهرًا وحتى 7 مساء ليتعرف على كيفية تولي فريد الديب الدفاع عن الرئيس مبارك.

وأضاف أن فريد الديب سافر إلى لبنان وفي إجازة تلقى اتصالًا من الرئيس مبارك الذي سأله: «ينفع تدافع عني؟»، فوافق على الفور وعاد إلى مصر.

وأشار إلى أن بعض الإعلاميين فبركوا وقائع لم تحدث وارتكبوا جرائم خلال فترة صعبة، مستعرضا ممارسات إعلامية تخريبية، بما في ذلك قيام إحدى الإعلاميات على الهواء بإحضار خمسة من العناصر الإرهابية التي كانت متورطة في الاعتداء على القوات المسلحة والداخلية.

النائب محمد أبو العينين الإعلامي أحمد موسى فريد الديب

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

مزحة اثرياء كوريا

حين يتحول الفقر إلى ترند.. مزحة الأثرياء تشعل غضب كوريا

ازمة شيرين الصحية

حملة للتشويه… شقيق شيرين يكشف أسرارًا عن حالتها

سرقة طبيب الشرقية

ليس له حق… عمدة إكوه يكشف مفاجأة في قصة الاستيلاء على أموال طبيب الشرقية

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد