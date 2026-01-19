مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن هناك أهمية كبيرة في التوسع في حملات التعقيم والتطعيم ضد السعار، وإشراك المجتمع المدني في إدارة أزمة الكلاب الضالة، للحفاظ على التوازن البيئي وصورة مصر بالخارج.

وقالت منى خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الكلب المصري يتمتع بالعديد من الصفات منها الذكاء والوفاء، داعية إلى التعامل بحذر مع مسألة تصدير الحيوانات، إضافة إلى الالتزام بضوابط تحمي حقوق الحيوانات وتضمن بيئة آمنة لها.

وتابعت رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أنه لا بد أن يتم تطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة "علمية ورحيمة"، بعيدًا عن وسائل التخلص العنيفة مثل السم أو القنص، التي أثبتت فشلها عالميا.