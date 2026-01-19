الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة

اجتاحت فرق الطب البيطري بالبحر الأحمر، فجر اليوم، شوارع الغردقة في حملة مفاجئة لـ«تطهير» المدينة من الكلاب الضالة، بعد تزايد شكاوى السكان من هجمات مفاجئة وخوف الأطفال من النزول للملاعب.

وتحركت الحملة – التي شاركت فيها سيارات الإسعاف البيطري وجمعية «إنقاذ الحيوان» – بأوامر مباشرة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بعد أن تكاثرت منشورات مواطنين على وسائل التواصل تُظهر قطعانًا من الكلاب تتجول في شوارع الحجاز وأبو نواس كأنها «تُقيم فيها».

«مصيدة الليل» تُطيح بـ15 كلبًا

خلال 6 ساعات فقط، أُمسك بـ15 كلبًا في «كمائن» مُحكمة نُصبت بالقرب من صناديق القمامة ومستشفى الحميات، حيث تُقيم هذه الكلاب «مستعمراتها»، قبل أن يُنقل المصابون إلى عيادة الحيوانات المخصصة لإجراء عمليات التعقيم والتحصين ضد مرض السعار «القاتل».

وقال الدكتور أحمد سلامة، مدير الإدارة البيطرية، إن «الكلاب تم التعامل معها وفق بروتوكول دولي يضمن سلامتها وسلامة الفرق الطبية»، مُضيفًا أن «الهدف ليس الإبادة، بل السيطرة على الانتشار ومنع تفشي السعار الذي قد ينتقل للإنسان».

الخطوة التالية: رقائق إلكترونية و«مأوى مؤقت»

وكشف مصدر بالمديرية أن الحملة لن تتوقف عند هذا الحد، إذ تُعدّ خطة طموحة لزرع رقائق إلكترونية في الكلاب المُطعَّمة لرصد تحركاتها، بالتزامن مع إنشاء أول «مأوى مؤقت» جنوب المدينة يُوفّر ملاجئ آمنة للكلاب بعد التعقيم، على أن يُعاد إطلاقها لاحقًا في مناطق نائية.