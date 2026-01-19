6 طرق فعالة لتخفيف ألم الأسنان في المنزل دون أدوية .. تعرف عليها

يعد ألم الأسنان من أكثر الآلام المزعجة التي قد تصيب الإنسان فجأة، خصوصًا ليلًا أو أثناء العمل. وبينما يلجأ الكثيرون إلى المسكنات، تؤكد خبراء طب الأسنان أن هناك طرقًا منزلية آمنة لتخفيف ألم الأسنان مؤقتًا إلى حين زيارة الطبيب.

ماذا يحدث داخل السن عند الشعور بالألم؟

توضح غادة الشريف اخصائي طب الأسنان وتجميل الأسنان أن الألم غالبًا ينتج عن:

تسوس عميق

التهاب اللثة

حساسية الأسنان

خراج بسيط

ضغط زائد على الضرس

وتقول الشريف من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه الطرق المنزلية ليست علاجًا نهائيًا، لكنها تساعد على تهدئة الألم وتقليل الالتهاب مؤقتًا إلى أن يصل المريض للطبيب.

1) الكمادات الباردة لتخفيف ألم الأسنان بسرعة

ضعي كمادة باردة على الخد لمدة 10–15 دقيقة.

تساعد على تقليل التورم وتهدئة الأعصاب.

مفيدة خصوصًا عند وجود التهاب أو خراج بسيط.

2) الغرغرة بالماء والملح كعلاج طبيعي لألم الأسنان

نصف ملعقة ملح في كوب ماء دافئ.

غرغرة 30 ثانية ثم البصق.

الملح يعمل كمطهر طبيعي ويقلل البكتيريا.

وتعلق الشريف أن هذه الطريقة ممتازة إذا كان هناك التهاب بسيط في اللثة.

3) القرنفل أو زيت القرنفل لتسكين ألم الأسنان

ضعي قطعة قرنفل صغيرة على مكان الألم.

أو مسحة قطن بزيت القرنفل المخفف.

يحتوي على مادة طبيعية مخدّرة خفيفة.

4) تنظيف الأسنان بلطف لمنع تفاقم الألم

استخدمي فرشاة ناعمة ومعجون للحساسية.

لا تضغطي بقوة على السن المؤلم.

إزالة بقايا الطعام قد تقلل الألم فورًا.

5) رفع الرأس أثناء النوم لتقليل ألم الأسنان ليلاً

نامي على وسادتين بدلًا من واحدة.

يقلل ضغط الدم المتجه إلى اللثة الملتهبة.

يساعد على نوم أكثر هدوءًا.

6) المضمضة بالأعشاب المهدئة لألم الأسنان

يمكن استخدام:

شاي النعناع الدافئ

مضمضة الكركم المخفف

مضمضة البابونج

هذه الأعشاب تقلل الالتهاب وتهدئ اللثة.

متى يجب زيارة طبيب الأسنان فورًا؟

6 طرق فعّالة لتخفيف ألم الأسنان في المنزل دون أدوية

تنصح د. غادة الشريف بضرورة الكشف إذا ظهر أي من التالي:

تورم شديد في الخد

صعوبة فتح الفم

خروج صديد

حرارة مرتفعة

ألم لا يختفي بعد 48 ساعة

وتؤكد الشريف على أن هذه الطرق المنزلية مسكنة مؤقتة فقط، وليست علاجًا نهائيًا.