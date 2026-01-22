الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1% خلال 2025

سجل اقتصاد جمهورية كوريا نموا بنسبة 1% خلال عام 2025 بفضل الصادرات القوية، لكنه سجل نموا سلبيا على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام نفسه، وذلك وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم "الخميس".

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، لعام 2025 تطابق مع توقعات بنك كوريا المركزي السابقة، على الرغم من تباطؤ معدل النمو من توسع بنسبة 2% في العام السابق له، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك.

وذكرت الوكالة أن هذا أبطأ نمو منذ عام 2020 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط جائحة كوفيد-19، وانخفض إلى دون معدل النمو المحتمل للبلاد البالغ حوالي 1.8%.

وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر2025، انكمش الاقتصاد الكوري بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه، مسجلا بذلك أول انكماش خلال 6 أشهر، وأضعف أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022 ، فيما توقع البنك المركزي في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع.

وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع بانخفاض عن نمو بنسبة 1.8% خلال الربع الذي سبقه.

كما انكمش الاقتصاد في وقت سابق بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الربع الذي سبقه.

لكن الاقتصاد انتعش خلال الربعين الثاني والثالث بنمو نسبته 0.7% و1.3% على التوالي، بفضل إجراءات التحفيز الحكومية والصادرات القوية وخاصة في قطاع أشباه الموصلات المزدهر.