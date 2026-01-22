قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1% خلال 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات

سجل اقتصاد جمهورية كوريا نموا بنسبة 1% خلال عام 2025 بفضل الصادرات القوية، لكنه سجل نموا سلبيا على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام نفسه، وذلك وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم "الخميس".

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، لعام 2025 تطابق مع توقعات بنك كوريا المركزي السابقة، على الرغم من تباطؤ معدل النمو من توسع بنسبة 2% في العام السابق له، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك.

وذكرت الوكالة أن هذا أبطأ نمو منذ عام 2020 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% وسط جائحة كوفيد-19، وانخفض إلى دون معدل النمو المحتمل للبلاد البالغ حوالي 1.8%.

وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر2025، انكمش الاقتصاد الكوري بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه، مسجلا بذلك أول انكماش خلال 6 أشهر، وأضعف أداء ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022 ، فيما توقع البنك المركزي في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع.

وعلى أساس سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع بانخفاض عن نمو بنسبة 1.8% خلال الربع الذي سبقه.

كما انكمش الاقتصاد في وقت سابق بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الربع الذي سبقه.

لكن الاقتصاد انتعش خلال الربعين الثاني والثالث بنمو نسبته 0.7% و1.3% على التوالي، بفضل إجراءات التحفيز الحكومية والصادرات القوية وخاصة في قطاع أشباه الموصلات المزدهر.

كوريا اقتصاد كوريا نمو الاقتصاد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

