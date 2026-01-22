عمر السعيد يكشف عن شخصيته في مسلسل «إفراج» ويشارك البوستر الرسمي

كشف الفنان عمر السعيد عن مشاركته في مسلسل «إفراج»، حيث يجسد شخصية يونس، واصفًا الدور بأنه من أجمل الأدوار التي قرأها مؤخرًا، معربًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجمهور.

وشارك عمر السعيد البوستر الرسمي للمسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وعلّق قائلاً:

«يونس.. دور من أحلى الأدوار اللي قريتها، يا رب يعجب الناس».

مسلسل «إفراج» من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة النجم عمرو سعد، ويشارك في العمل نخبة من النجوم، ومن المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويُعد المسلسل من الأعمال الدرامية المنتظرة، خاصة في ظل التعاون بين صُنّاع العمل وطاقم التمثيل المميز.

ويشارك في بطولة مسلسل "إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.