اصطفاف وطني يُساند القيادة السياسية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 25 يناير

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، متوجهاً فيها بالأصالة عن نفسه؛ وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء: "إننا يا سيادة الرئيس نغتنم هذه الذكرى الوطنية المهمة، لنؤكد بكل فخر واعتزاز تقدير الوطن وأبنائه لجهودكم الوفية المُخلصة في دفع خُطى التنمية الشاملة فوق ربوع أرض مصر الحبيبة، في ظل اصطفاف وطني يُساند القيادة السياسية لمواجهة تحديات الخارج، حفاظاً على ما تم إنجازه بالداخل، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى شعب مصر بالرُقي والازدهار".