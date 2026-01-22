قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
حوادث

وصول والدة السباح الراحل يوسف إلى محكمة جنح مدينة نصر

والدة السباح
والدة السباح
مصطفي رجب

وصلت منذ قليل، إلي محكمة جنح مدينة نصر، والدة السباح الطفل يوسف محمد وذلك لحضور جلسة محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة نجلها  .

تفاصيل القضية 

وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.


وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

والدة السباح الطفل يوسف محمد محكمة جنح مدينة نصر محاكمة رئيس اتحاد السباحة

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

الذهب

حين يتخلى الذهب عن خموله.. مركب غير مسبوق يهز مسلمات الكيمياء| إيه الحكاية؟

كريستيانو رونالدو

25 مرة في التسلل.. سر تكرار سقوط كريستيانو رونالدو في الفخ؟

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث 2026

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

