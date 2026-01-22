محافظ جنوب سيناء يتفقد مواقع واعدة بهضبة أم السيد.. شرم الشيخ على خريطة التوسع السياحي الجديد|صور

تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المواقع السياحية الواعدة بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي وتنويع أنماطه ومصادره، مستفيدًا من المقومات الطبيعية الفريدة والموقع المتميز الذي تتمتع به المنطقة، بما يؤهلها لتكون إضافة نوعية للمنتج السياحي بالمدينة.

وخلال الجولة الميدانية، اطّلع المحافظ على طبيعة المواقع وإمكانات استغلالها على النحو الأمثل، ووجّه بإعداد الدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة، مع وضع رؤية مستقبلية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات و مزارات

جاذبة، تدعم تنويع الأنماط السياحية، وتعزز من تنافسية ومكانة شرم الشيخ على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة، من خلال التخطيط العلمي الرشيد وحسن استغلال الأصول، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية.