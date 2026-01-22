القس أندريه زكي يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين للشرطة المصرية، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وجاء في نص البرقية:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم إلى فخامتكم وإلى الشعب المصري بخالص التهنئة بهذه المناسبات الوطنية التي تجسد معاني التضحية والانتماء والمسؤولية.

إن عيد الشرطة المصرية يعبّر عن مسيرة طويلة من العطاء الوطني، قدم خلالها رجال الشرطة نماذج مشرفة في حماية أمن الوطن وصون استقراره، وبذلوا جهودًا مخلصة للحفاظ على سلامة المواطنين في مختلف الظروف. كما تمثل ذكرى ثورة ٢٥ يناير محطة وطنية مهمة في تاريخ مصر الحديث،نصلي أن يبارك الله مصر، وأن يهب قيادتها وشعبها الحكمة والسلام، لتواصل مسيرتها نحو التنمية وبناء مستقبل يليق بتضحيات أبنائها."

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى قيادات وأفراد الشرطة المصرية، معربًا عن تقديره العميق لما يبذلونه من جهود وطنية مخلصة في حماية الأمن العام وترسيخ دعائم الاستقرار، ومؤكدًا اعتزاز الطائفة الإنجيلية بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الشرطة المصرية في خدمة الوطن والمصريين.