تعطيل دراسة وتحذيرات بـ10دول.. حالة الطقس تفرض كلمتها بالعالم العربي

فرضت موجة من التقلبات الجوية الحادة إجراءات استثنائية في عدد من الدول العربية، تراوحت بين حظر التجوال وتعطيل الدراسة وإصدار تحذيرات رسمية، في ظل رياح قوية وعواصف رملية وتساقط للثلوج وتشكل الضباب، ما دفع السلطات إلى دعوة المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وجاءت هذه التطورات،وفق بيانات رسمية صادرة في ليبيا، والعراق، وسوريا، ولبنان، والجزائر، والمغرب، والأردن، وقطر، والسعودية، والبحرين.

ليبيا حظر تجوال وإيقاف رحلات جوية

فرضت لجنة الطوارئ حظر تجوال شاملًا، مع تعليق عدد من رحلات الطيران في المناطق الشرقية والجنوبية، جراء عاصفة رملية عنيفة ضربت البلاد منذ ساعات الليل الأولى، متسببة في خسائر مادية واسعة.

ويستمر القرار حتى تحسن الأوضاع الجوية، مع استثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية. كما أعلنت وزارة الموارد المائية انقطاع التيار الكهربائي عن بعض السدود بسبب شدة الرياح.

وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتلاع أشجار ضخمة وسقوطها على سيارات ومنازل، إضافة إلى تضرر أسوار سكنية وأبراج كهرباء.

العراق إغلاق المدارس في أربيل

في شمال العراق، قررت محافظة أربيل تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية ليوم الأربعاء، بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وما نتج عنه من تجمد للطرق وصعوبات مرورية.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة، مع طقس غائم يوم الجمعة وزخات رعدية متفرقة، إلى جانب تساقط الثلوج في المناطق الشمالية.

سوريا منخفض جوي وثلوج تراكمية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية تحذيرًا من أجواء صقيعية ليلًا وفجر الأربعاء والخميس، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية باردة ورطبة اعتبارًا من صباح الخميس.

وحذرت من تساقط ثلوج تراكمية في عدة مناطق، منها جنوب حلب وإدلب والرقة وجنوب حماة وغرب حمص، إضافة إلى تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءًا من ارتفاع 1200 متر.

لبنان برد مستقر يسبقه منخفض ممطر

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية طقسا باردا ومستقرا حتى يوم الأربعاء، مع درجات حرارة أدنى من معدلاتها الموسمية، على أن تتأثر البلاد بعد ظهر الخميس بمنخفض جوي متوسط الفاعلية مصدره سواحل ليبيا، يجلب أمطارًا ورياحًا ناشطة.

ويُتوقع أن تخف حدة المنخفض الجمعة، قبل عودة التقلبات الجوية والأمطار المتفرقة يوم السبت.

الجزائر تنبيه من تساقط الثلوج

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري تحذيرا من تساقط الثلوج على عدد من ولايات البلاد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق الجبلية.

المغرب أمطار وثلوج ورياح قوية

حذرت مديرية الأرصاد الجوية المغربية من اضطرابات جوية متواصلة تشمل أمطارا واسعة النطاق في المناطق الشمالية والوسطى، وتساقط ثلوج فوق المرتفعات، إلى جانب رياح قوية وتطاير للغبار محليًا في الأقاليم الصحراوية.

وأشارت التوقعات إلى استمرار الطقس غير المستقر حتى نهاية الأسبوع، مع احتمال تشكل ضباب صباحي وتدني مدى الرؤية، على أن يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداءً من الأحد المقبل.

الأردن خطر الصقيع وتدني الرؤية

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية باستمرار الطقس البارد، الأربعاء، محذرة من تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر بمناطق واسعة، بما فيها الأغوار الشمالية، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.

قطر رياح قوية وأمواج عالية

حذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من رياح نشطة وأمواج مرتفعة في عرض البحر، فيما يكون الطقس على الساحل باردًا نسبيًا مع سحب متفرقة حتى صباح الأربعاء.

السعودية أتربة ورياح نشطة

نبه المركز الوطني للأرصاد في السعودية إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق، من بينها المدينة المنورة، متوقعًا أن تستمر هذه الحالة حتى صباح الأربعاء.

البحرين تحذير من رياح شديدة

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية تنبيهًا بشأن رياح عالية السرعة تؤثر على مناطق متفرقة من البلاد، على أن تنحسر تأثيراتها خلال يوم الأربعاء.