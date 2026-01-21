توك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..الرئيس السيسي يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 21 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.56 جنيه

سعر الشراء: 47.43 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.82 جنيه

سعر الشراء: 55.65 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.05 جنيه

سعر الشراء: 63.84 جنيه

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5425 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6330 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50640 جنيه.

عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي



شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن بلاده لن تسمح بتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي.

وأكد في تصريحاته الأخيرة، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران ستظل تصد أي محاولات لدعم أو تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة أو خارجها.

رفض كامل لدعم الإرهاب

أوضح عراقجي أن إيران تعتبر دعم الإرهاب تهديدًا للأمن الدولي، وأنها ستعمل مع الدول الشريكة لفضح هذه الأنشطة ومحاسبة من يقف وراءها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 21 يناير 2026.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

العظمى



القاهرة 22

الإسكندرية 21

شرم الشيخ 25

مطروح 20

أسوان 29

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 18

أبوظبي 24

بغداد 19

صنعاء 23

الخرطوم 34

عواصم العالم

أنقرة 04

باريس 12

لندن 11

واشنطن 05

موسكو -04



عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات



قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت من دافوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتأخر نحو ثلاث ساعات عن منتدى دافوس، وذلك بسبب عطل فني في طائرته.

مشكلة فنية بالطائرة

كان من المفترض أن يصل ترامب إلى المنتدى في توقيت محدد، إلا أن الحادث الفني أدى إلى تأخير وصوله.

يُذكر أن منتدى دافوس السنوي هو حدث اقتصادي مهم يجمع قادة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة.

الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي



في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الخاصة المخصصة لمصر بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، وسط مشاركة غير مسبوقة من قادة دول، ورؤساء حكومات، ومسؤولين دوليين، إلى جانب كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، في توقيت يشهد فيه العالم حالة من السيولة الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي، وتصاعد النزاعات الإقليمية.

الرئيس السيسي: أرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نقدر جهود الرئيس الأمريكي ترامب والتزامه بوقف الحرب في قطاع غزة، والقضية الفلسطينية تتصدر أولوية الاهتمام في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا نؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة ونسعى لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه في العراق



قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن مشروع تحلية المياه الذي تم الاتفاق عليه مطلع عام 2025 بين العراق وبريطانيا، دخل اليوم مرحلة التشغيل التجريبي، في خطوة مهمة تهدف إلى المساهمة في حل أزمة المياه التي تعاني منها عدة محافظات عراقية، وعلى رأسها محافظة البصرة.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن مرحلة التشغيل التجريبي تُعد مرحلة حاسمة ومفصلية، خاصة في محافظة البصرة التي تعاني منذ سنوات من ارتفاع ملوحة المياه، ما تسبب في نقص المياه الصالحة للشرب، فضلًا عن تأثيره السلبي على الاستخدامات اليومية وظهور بعض المشكلات الصحية بين السكان.

مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة



رحبت مصر بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقف الحرب في قطاع غزة

وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نقدر جهود الرئيس الأمريكي ترامب والتزامه بوقف الحرب في قطاع غزة، والقضية الفلسطينية تتصدر أولوية الاهتمام في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا نؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة ونسعى لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.

7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 7 قتلى وأكثر من 18 جريحا جراء تفجير قسد مستودع ذخيرة في بلدة اليعربية بريف الحسكة.

السيطرة الكاملة على مدينة اليعربية بريف

وأعلن الجيش السوري أنه سيطر على مدينة اليعربية بريف الحسكة على الحدود السورية العراقية.

خبير اقتصاد مجتمعي توجه نصائح للمواطنين قبل رمضان



أكدت رانيا المارية خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن كل شخص عليه أن يخطط ويدرب ما سيقوم به خلال الفترة المقبلة، وتحديدا خلال شهر رمضان، وأن يتم شراء السلع على حسب الاحتياجات.

وأضافت، خلال حوارها برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن كل سيدة على أنتقوم بعمل إدارة للميزانية، وأن كل شخص عليه أن يقوم بتدبير الاحتياجات على حسب الراتب.

ولفتت إلى أن الاحتياجات الأساسية تحصل على 60% من الراتب، وأن عزومات رمضان تدخل من الاحتياجات الأساسية، وأن هناك بعض الرغبات مثل ياميش رمضان والكعك ولبس العيد، وهذا البند يحصل على 20 % من الراتب.