قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من العشوائية إلى التنظيم.. سوق حضري جديد وتنفس أخضر يغيران وجه حي الكوثر بسوهاج

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار توجه محافظة سوهاج لإعادة تنظيم المشهد الحضري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية موسعة بحي الكوثر، شهدت افتتاح سوق حضري جديد للخضر والفاكهة، وتفقد أعمال تطوير منطقة أمام البنوك لتحويلها إلى متنزه ومتنفس حضاري يخدم أهالي الحي.

محافظة سوهاج

وخلال الجولة، افتتح المحافظ السوق الحضري الجديد المقام على مساحة 500 متر مربع، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وتوفير بدائل منظمة تضمن بيئة آمنة ونظيفة لكل من البائعين والمترددين على السوق، بما ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية داخل الحي.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات السوق، الذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 2 مليون جنيه، ويضم 20 باكية تجارية بمتوسط 10 أمتار لكل باكية، تشمل باكيات مخصصة لبيع الأسماك والمجمدات، إلى جانب ممرات داخلية تتيح سهولة الحركة، وبوابات منفصلة لتنظيم دخول المواطنين وسيارات نقل الخضر والفاكهة.

ووجه محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، ورصف مدخل الباب الخلفي للسوق لتيسير حركة السيارات، مع الإسراع في إجراءات الطرح والتشغيل، لضمان دخول السوق الخدمة في أقرب وقت وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي المنطقة.

وعلى صعيد متصل، تفقد المحافظ أعمال تطوير المنطقة المقابلة للبنوك بحي الكوثر، والمقامة على مساحة 2500 متر مربع، تمهيدًا لتحويلها إلى متنزه عام ومتنفس مفتوح للمواطنين، حيث وجه بزيادة أعداد المقاعد، وإنشاء مظلات للحماية من أشعة الشمس، إلى جانب تكثيف أعمال التشجير وتحسين الإضاءة ورفع كفاءة أبراج الأمن.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل الأحياء، وخلق بيئة حضارية تليق بالمواطن السوهاجي، مشددًا على الانتهاء من الأعمال الجارية خلال أسبوع واحد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج افتتاح السوق الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

أحمد كجوك

وزير المالية: مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص

البورصة المصرية

البورصة توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

رئيس جهاز تنمية المشروعات

جهاز تنمية المشروعات يدعو للمشاركة في المعرض المصري السعودي

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد