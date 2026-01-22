من العشوائية إلى التنظيم.. سوق حضري جديد وتنفس أخضر يغيران وجه حي الكوثر بسوهاج

في إطار توجه محافظة سوهاج لإعادة تنظيم المشهد الحضري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية موسعة بحي الكوثر، شهدت افتتاح سوق حضري جديد للخضر والفاكهة، وتفقد أعمال تطوير منطقة أمام البنوك لتحويلها إلى متنزه ومتنفس حضاري يخدم أهالي الحي.

محافظة سوهاج

وخلال الجولة، افتتح المحافظ السوق الحضري الجديد المقام على مساحة 500 متر مربع، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وتوفير بدائل منظمة تضمن بيئة آمنة ونظيفة لكل من البائعين والمترددين على السوق، بما ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية داخل الحي.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات السوق، الذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 2 مليون جنيه، ويضم 20 باكية تجارية بمتوسط 10 أمتار لكل باكية، تشمل باكيات مخصصة لبيع الأسماك والمجمدات، إلى جانب ممرات داخلية تتيح سهولة الحركة، وبوابات منفصلة لتنظيم دخول المواطنين وسيارات نقل الخضر والفاكهة.

ووجه محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، ورصف مدخل الباب الخلفي للسوق لتيسير حركة السيارات، مع الإسراع في إجراءات الطرح والتشغيل، لضمان دخول السوق الخدمة في أقرب وقت وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي المنطقة.

وعلى صعيد متصل، تفقد المحافظ أعمال تطوير المنطقة المقابلة للبنوك بحي الكوثر، والمقامة على مساحة 2500 متر مربع، تمهيدًا لتحويلها إلى متنزه عام ومتنفس مفتوح للمواطنين، حيث وجه بزيادة أعداد المقاعد، وإنشاء مظلات للحماية من أشعة الشمس، إلى جانب تكثيف أعمال التشجير وتحسين الإضاءة ورفع كفاءة أبراج الأمن.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل الأحياء، وخلق بيئة حضارية تليق بالمواطن السوهاجي، مشددًا على الانتهاء من الأعمال الجارية خلال أسبوع واحد.