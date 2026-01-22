الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن التمرد من الجانب النفسي، يعني سلوك استقلالي للشخص، ويكون لديه مفهوم ذاتي، وأن هناك مساحة أمنة للتمرد إذا كان التمرد يساعد على النضج.

وأضاف وليد هندي، خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، أن التمرد غير المرغوب، يكون معه شخصية قوية، ورفض للأشياء الكثيرة، وأن هذا الشخص يكون لديه قرارات قد تختلف مع الموجودين معه.

التمرد يختلف من عمر لـ عمر

ولفت إلى أن التمرد يختلف من عمر لـ عمر، وأن الإنسان يعيش مرتين في حياته، الأول في النصف الأول من الحياة، ويكون ما مر به مفروض عليه.

وأوضح أن النصف الثاني يكون من عمر 35 سنة، وأن الشخص يعيش مرة ثانية، وأن الشخص هو من يحدد القرارات في تحديد حياته.