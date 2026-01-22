تعليم الإسكندرية تحصد عدة مراكز جمهورية في مسابقات التربية الرياضية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن تحقيق تعليم الإسكندرية إنجازًا جديدًا بحصول عدد من مدارس المحافظة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الرياضية.

وأوضح «أبوزيد» أن مدرسة ابن أنس لغات بإدارة وسط التعليمية حصدت المركز الأول جمهوريًا في المرحلة الابتدائية بمسابقة تطبيقات المنهج الرياضي العملي (الحصة النموذجية)، فيما حصلت مدرسة عزيز أباظة الابتدائية بإدارة المنتزه ثان التعليمية على المركز الثالث في المسابقة ذاتها.

ووجّه مدير المديرية التهنئة للطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية الفائزة، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على الإشراف والتنظيم، والتي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى المتميز من الأداء، كما أصدر تعليماته بتكريم جميع المدارس والمشاركين الحاصلين على المراكز المتقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة فنيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا، وتحفيز المتميزين من المعلمين والطلاب دعمًا لمسيرة التفوق والتميز التعليمي بالمحافظة.