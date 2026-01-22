قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يشهد افتتاح أحد المراكز الرقمية داخل الجامعة بصحارى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور فعاليات إفتتاح أحد المراكز الرقمية التابعة لإحدى شركات الإتصالات داخل جامعة أسوان بصحارى وذلك بمشاركة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وممثلى الشركة.

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على دعمه الكامل لكافة المبادرات الجادة التى تسهم فى دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان .

وأشار نائب المحافظ بأن هذا المركز يمثل خطوة نوعية هامة ، وإضافة حقيقية للدور التنويرى والتنموى لجامعة أسوان ، وتجسيداً عملياً للشراكة المثمرة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بما يعزز من قدرات الشباب  ، ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة .

جهود جامعية 

ولفت النائب إلى أن هذا الصرح الجديد يعكس بوضوح توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ منظومة التحول الرقمى وبناء إقتصاد المعرفة تماشياً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود غير مسبوقة لتحديث البنية التكنولوجية ، وتمكين الكوادر الشابة ، ومواكبة التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم المتقدم .

وأشار عمرو لاشين بأن محافظة أسوان بما تمتلكه من طاقات بشرية واعدة ومؤسسات تعليمية رائدة  تمضى بخطى ثابتة نحو دعم الإبتكار وريادة الأعمال ، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع الرقمى بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائنا ، مقدماً شكره للشركة المنفذة للمركز الرقمى على دورها الوطنى الرائد ، ولجامعة أسوان على جهودها المستمرة فى النهوض والإرتقاء بمسيرة التعليم الجامعى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

ياميش رمضان

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر

كوشنر: تحقيق السلام أمر ضروري للغاية لقطاع غزة

ترامب

ميسرة بكور: السياسات الأوروبية الحالية تخضع للضغوط الأمريكية.. وترامب أبرز المحرك

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد