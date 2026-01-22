نائب محافظ أسوان يشهد افتتاح أحد المراكز الرقمية داخل الجامعة بصحارى

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور فعاليات إفتتاح أحد المراكز الرقمية التابعة لإحدى شركات الإتصالات داخل جامعة أسوان بصحارى وذلك بمشاركة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وممثلى الشركة.

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على دعمه الكامل لكافة المبادرات الجادة التى تسهم فى دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان .

وأشار نائب المحافظ بأن هذا المركز يمثل خطوة نوعية هامة ، وإضافة حقيقية للدور التنويرى والتنموى لجامعة أسوان ، وتجسيداً عملياً للشراكة المثمرة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بما يعزز من قدرات الشباب ، ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة .

جهود جامعية

ولفت النائب إلى أن هذا الصرح الجديد يعكس بوضوح توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ منظومة التحول الرقمى وبناء إقتصاد المعرفة تماشياً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود غير مسبوقة لتحديث البنية التكنولوجية ، وتمكين الكوادر الشابة ، ومواكبة التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم المتقدم .

وأشار عمرو لاشين بأن محافظة أسوان بما تمتلكه من طاقات بشرية واعدة ومؤسسات تعليمية رائدة تمضى بخطى ثابتة نحو دعم الإبتكار وريادة الأعمال ، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع الرقمى بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائنا ، مقدماً شكره للشركة المنفذة للمركز الرقمى على دورها الوطنى الرائد ، ولجامعة أسوان على جهودها المستمرة فى النهوض والإرتقاء بمسيرة التعليم الجامعى .