ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
أخبار العالم

التنظيم تحت المجهر الأوروبي.. مشروع قانون فرنسي لحظر الإخوان ووضعهم بقائمة الإرهاب

شهد البرلمان الفرنسي يوم الهميس مناقشة مشروع قانون يسعى إلى حظر جماعة الإخوان، ووضعها على قائمة الإرهاب الأوروبية، حيث ينص النص المقترح من كتلة "اليمين الجمهوري" على "الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين".

الإخوان جماعة إرهابية

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن النقاشات في البرلمان تهدف إلى دراسة هذا المقترح ضمن جلسات عامة وورش عمل ولجان برلمانية.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس كتلة اليمين الجمهوري بالبرلمان الفرنسي لوران فوكييه، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود المجموعة لمتابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني، مع التركيز على القضايا المتعلقة بوظائف الدولة الأساسية.

ويأمل أعضاء المجموعة في تمرير القرار غير الملزم في بداية جلسات الخميس، في حال سمح الوقت لسير النقاشات، مع توقع بعض الدعم من حزب "التجمع الوطني"، بينما من المرجح أن تعرب أحزاب اليسار عن موقف معارض للنص.

يذكر أن الولايات المتحدة والأرجنتين أعلنا خلال الأسابيع الماضية وضع الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، وقبل أيام، وأكد مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية، وإدراجها ضمن السجل العام للأشخاص والكيانات المرتبطة بأعمال الإرهاب وتمويله (RePET).

