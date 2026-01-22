التنظيم تحت المجهر الأوروبي.. مشروع قانون فرنسي لحظر الإخوان ووضعهم بقائمة الإرهاب

شهد البرلمان الفرنسي يوم الهميس مناقشة مشروع قانون يسعى إلى حظر جماعة الإخوان، ووضعها على قائمة الإرهاب الأوروبية، حيث ينص النص المقترح من كتلة "اليمين الجمهوري" على "الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين".

الإخوان جماعة إرهابية

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن النقاشات في البرلمان تهدف إلى دراسة هذا المقترح ضمن جلسات عامة وورش عمل ولجان برلمانية.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس كتلة اليمين الجمهوري بالبرلمان الفرنسي لوران فوكييه، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود المجموعة لمتابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني، مع التركيز على القضايا المتعلقة بوظائف الدولة الأساسية.

ويأمل أعضاء المجموعة في تمرير القرار غير الملزم في بداية جلسات الخميس، في حال سمح الوقت لسير النقاشات، مع توقع بعض الدعم من حزب "التجمع الوطني"، بينما من المرجح أن تعرب أحزاب اليسار عن موقف معارض للنص.

يذكر أن الولايات المتحدة والأرجنتين أعلنا خلال الأسابيع الماضية وضع الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، وقبل أيام، وأكد مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية، وإدراجها ضمن السجل العام للأشخاص والكيانات المرتبطة بأعمال الإرهاب وتمويله (RePET).