الأرجنتين تصنف فروع جماعة الإخوان في 3 دول كمنظمات إرهابية

قررت الحكومة الأرجنتينية إدراج فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان ومصر والأردن على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تقارير رسمية أشارت إلى تورط تلك الفروع في أنشطة غير قانونية، من بينها أعمال ذات طابع إرهابي.



وجاء القرار بتوجيه من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي تبنى خلال الفترة الأخيرة سياسة خارجية أكثر تقاربًا مع المعسكر الغربي، وقالت الحكومة في بيان رسمي: "تؤمن هذه الحكومة إيمانًا راسخًا بضرورة أن تنحاز الأرجنتين إلى الحضارة الغربية التي تحترم حقوق الفرد ومؤسساته، وتكافح باستمرار من يسعون إلى تدميرها."



ويُعد هذا التحرك من أبرز الخطوات التي اتخذتها بوينس آيرس في إطار مقاربتها الجديدة تجاه التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود، وسط توقعات بردود فعل سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.