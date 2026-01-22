البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا

وافق البرلمان الفرنسي على مقترح قرار أوروبي بإدراج تنظيم الإخوان في قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.



وفي سياق متصل، أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن العديد من التنظيمات الإرهابية تجد لنفسها موطئ قدم داخل إنجلترا، مشيرًا إلى أن لندن تترك التنظيمات المسلحة والتكفيرية على أراضيها بهدف تأمين نفسها من شرّها، وعدم نقل نشاطها إلى الداخل البريطاني.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن عددًا كبيرًا من التنظيمات الإرهابية المسلحة والتيارات التكفيرية تعتبر إنجلترا دولة عادلة بالنسبة لها، ولذلك تُقيم أنشطتها فيها، في ظل ما وصفه بتسامح السلطات البريطانية مع وجود هذه التنظيمات على أراضيها.

وتابع أن فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان تُعد الأخطر والأهم في منطقة الشرق الأوسط، لما تمثله من ثِقَل تنظيمي وتأثير مباشر على استقرار الدول.