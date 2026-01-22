زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، أن اجتماعاً ثلاثياً بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا سيعقد في الإمارات ابتداءً من يوم الجمعة، في مؤشر على تصاعد وتيرة محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

اجتماع ثلاثي في الإمارات

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الاجتماع الذي يستمر يومين سيعقد يومي الجمعة والسبت.

وقال زيلينسكي عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: "الوثائق الرامية إلى إنهاء هذه الحرب" ضد أوكرانيا "جاهزة تقريباً".

وأضاف زيلينسكي أن الفريقين الأمريكي والأوكراني يعملان على إنهاء النزاع "بشكل شبه يومي".

وتابع: "تعمل أوكرانيا بكل أمانة وعزيمة، وهذا ما يُثمر نتائج، وعلى روسيا أن تكون مستعدة أيضاً لإنهاء هذه الحرب، ووقف هذا العدوان".