وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل

أعلن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يقوم بعد قليل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بالاعلان عن حركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

وعلى جانب اخر ، تشارك الوزارة من خلال الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بفاعلية في أنشطة الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير 2026 وحتى 3 فبراير 2026.

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار رؤيتها لدعم الأنشطة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية وعيه الثقافي والفكري، وتعزيز ارتباطه بالفعاليات الثقافية الوطنية الكبرى.

وتتضمن مشاركة الوزارة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها عدد من الإدارات المختصة، بما يعكس اهتمام الوزارة بتكامل الأدوار التربوية والثقافية في بناء شخصية الطالب.

وفي هذا الإطار، تشير الوزارة إلى أن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية تقوم من خلال إدارة التربية المسرحية، وبمشاركة 360 طالبًا وطالبة من ممثلي المحافظات، بتقديم مجموعة من العروض والفقرات المسرحية المتنوعة التي تعكس إبداعات الطلاب ومواهبهم الفنية، وتجسد رسائل تربوية وثقافية هادفة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتنمية الحس الفني، وتعزيز مهارات التعبير والإلقاء والعمل الجماعي.

كما توضح الوزارة أن إدارة الرحلات المدرسية تُنظم زيارات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة نحو 2000 طالب وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف المحافظات، كما تنظم كل محافظة رحلات لحوالي 5000 آلاف طالب خلال فترة المعرض، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على الإصدارات الثقافية والفكرية، وتنمية عادة القراءة، وربط العملية التعليمية بالخبرات الثقافية الميدانية.

وفي السياق ذاته، تشارك الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية في فعاليات المعرض من خلال تقديم فقرات وعروض متنوعة طوال فترة إقامة المعرض، بما يعكس دور الأنشطة الرياضية والعسكرية في تنمية الانضباط، وتعزيز روح الفريق، وترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب.

كما تشارك الإدارة العامة للمكتبات في فعاليات المعرض من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية، وذلك بالتعاون مع مشروع تحدي القراءة العربي، بهدف تعزيز ثقافة القراءة، وتحفيز الطلاب على الإقبال على الكتاب، وتنمية مهارات البحث والاطلاع.