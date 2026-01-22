قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الجمارك: تحصيل 3.7 مليون جنيه من بيع بضائع بمنافذ القاهرة و6 أكتوبر

الجمارك
الجمارك
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاس أحمد أموي؛ عن  تحصيل 3.7 مليون جنيه نظير بيع مجموعة من البضائع المتنوعة بمنفذي جمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة و 6 اكتوبر.

جاء ذلك خلال اعلان نتائج بيع بضائع متنوعة بنظام المزاد العلني كانت لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمارك تفتيش الركاب والبيوع الجمركيه بمطار القاهره وجمرك ٦ اكتوبر بإجمالي 88 لوطًا.

أوضحت المصلحة أن المزاد تم تنظيمه بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ حيث تم عقد جلسة المزاد بمقر نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم .

تم البيع نهائيَا لنحو 21 لوطًا من البضائع المختلفة بقيمة 3.665 مليون جنيه.

وجاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

مصلحة الجمارك المصرية

