رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد أحمد كجوك وزير المالية، ملتقى موسعًا تحت عنوان «تيسير الإجراءات لزيادة الصادرات المصرية»، بمشاركة قيادات وزارة المالية ومصلحة الجمارك، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، والزملاء والزميلات العاملين بقطاع الصادر بالمنافذ الجمركية.

جاء ذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ونائبي رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني، والعميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، و وليد حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الصادرات.

وخلال كلمته، أكد وزير المالية أن الدولة تولي أهمية قصوى لملف الصادرات باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشددًا على استمرار العمل على تيسير الإجراءات الجمركية والتشريعية، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع زمن الإفراج عن شحنات الصادر وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شدد على ضرورة الالتزام بسرعة وتيسير الإجراءات، والحد من البيروقراطية، وتذليل كافة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للاستثمار، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة العمل الجمركي، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.

ومن جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الصادر، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتوحيد آليات العمل بالمنافذ الجمركية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المصدرين، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن ملف الصادرات يحظى بأولوية قصوى داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الصادر يرتكز على رفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث آليات العمل، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة في الأداء، دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعظيم الصادرات المصرية.

وتضمن الملتقى عرضًا تقديميًا قدمه أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على وحدة دعم المصدرين والمستثمرين والمنظمة للملتقى، استعرض خلاله مؤشرات أداء الصادرات المصرية، وأهم الموانئ التصديرية من حيث القيمة، إلى جانب الجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك في دعم المصدرين، من خلال سرعة رصد وحل المشكلات، وتنظيم ورش العمل المتخصصة، وتفعيل غرف المشورة والتحليل الاستراتيجي، ووضع الحلول الإجرائية والتشريعية اللازمة لتيسير حركة الصادر وزيادة قيمته.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية حرصه على دعم وتحفيز النماذج المتميزة من العاملين، وتقدير الجهود المبذولة في ملف دعم الصادرات، حيث قام بتكريم أعلى ثلاثة منافذ جمركية من حيث قيمة الصادرات المصرية، تقديرًا لما حققته من أداء متميز وإسهام فعّال في تعظيم الصادرات.

وشمل التكريم كلًا من مجدي كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وياسر العتوي مدير عام صادر جمارك الإسكندرية، و أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، و عبد الحي أبو الرؤوس مدير عام صادر جمارك دمياط السابق، وأحمد الشهاوي مدير عام صادر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم المؤثر في دعم وزيادة حركة الصادرات المصرية.

وفي ختام الملتقى، أكد احمد كجوك، استمرار التنسيق بين مصلحة الجمارك وكافة الجهات ذات الصلة، بما يحقق مستهدفات الدولة في تيسير الإجراءات، وتعظيم الصادرات المصرية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.