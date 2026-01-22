ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه| صور

استقبل ميناء دمياط سفينة الصب الجاف ( ZHI DA 88 ) التي ترفع علم بنما قادمة من الصين وعلى متنها حمولة تقدر بنحو ( 138 ألفًا و200 طن ) من السلاج ليسجل ميناء دمياط بذلك أكبر حمولة بضائع عامة يتم استقبالها منذ افتتاحه.

ويبلغ طول السفينة ( 289 مترًا )، فيما يصل غاطسها إلى( 15,5 مترًا )، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء وقدرته على استقبال السفن ذات الحمولات القياسية، في ضوء أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية للميناء.

نجاح الخطط التطويرية

ومن جانبه أكد اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن هذا الحدث يعكس نجاح الخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة والتي تستهدف تعظيم القدرة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز مكانته كميناء محوري على خريطة النقل البحري والتجارة الدولية ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية التى أرسى دعائمها السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضمن رؤية القيادة السياسية بجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوچستيات وتجارة الترانزيت .

هذا وقد تم استقبال السفينة وفق أعلى معايير السلامة البحرية، مع تنسيق كامل بين جميع الإدارات ذات الصلة ، بما يضمن انتظام عمليات الدخول والرسو بكفاءة ودقة بأمان تام ثم البدء في عملية التفريغ بواسطة أحدث المعدات .

ويعكس استقبال هذه الحمولة غير المسبوقة الثقة المتزايدة التي يحظى بها ميناء دمياط لدى التوكيلات والخطوط الملاحية المحلية والعالمية ، كما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع مختلف أنواع البضائع ، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم سلاسل الإمداد والتوريد و يعزز من تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.